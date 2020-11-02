Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів
Компанія Ілона Маска Spacex запланувала здійснити у листопаді щонайменше 7 космічних запусків.
Джерело: NASASpaceflight
Деталі: Так, найочікуванішим запуском є перший тестовий політ на 15 кілометрів міжпланетного корабля Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.
Наразі на майданчику пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас тривають останні передстартові випробування восьмої модифікації Starship. Точної дати старту в компанії поки не називають.
Ілон Маск припускає, що "пряма трансляція тестового запуску може дуже швидко закінчитись", оскільки це саме тестова модель корабля і можливі нештатні ситуації. Проте, як зазначає Spacex, 9,10,11 та 12-та версії Starship вже виготовляються.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 01/11 pic.twitter.com/ymrjUyembc— Brendan (@brendan2908) October 31, 2020
Щодо інших запусків Spacex у листопаді, то в компанії вже повідомили дату старту першої комерційної місії на Міжнародну космічну станцію.
15 листопада на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon о 1:50 за Києвом на МКС відправляться три астронавти американського космічного агентства NASA та фахівець японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA.
А вже 5 листопада компанія Ілона Маска запланувала доставити на орбіту Землі американський військовий GPS-супутник третього покоління.
Що передувало:
- SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.
- 27 жовтня SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.