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Шевченко терміново викликав до національної збірної гравців із молодіжної команди

Понеділок, 16 листопада 2020, 00:57
Фото Євгена Кравса

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав в команду трьох гравців із молодіжної збірної.

Джерело: прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський 

Довідка: 17 листопада збірна України гратиме на виїзді зі Швейцарією, і саме в цій зустрічі буде вирішуватися доля команди, що залишиться на наступний сезон в дивізіоні А Ліги націй.

Дослівно: "Дебютні виклики отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. Щоправда, один із цієї трійки, Назаренко, уже тренувався з головною командою країни влітку 2019 року під час спільного збору національної та молодіжної збірних.

Дебютанти прибудуть до розташування синьо-жовтих у понеділок увечері: регулярний рейс приземлиться в аеропорту Цюриха близько 19-ї години за європейським часом. До вильоту з Києва викликані гравці повинні пройти ПЛР-тести. У разі отримання негативних результатів вони зможуть вирушити до Швейцарії.

Тим часом національна команда уже прибула до Люцерна та розмістилася у готелі Radisson Blu.

Одразу після прильоту до Швейцарії надійшли результати тестів, зроблених сьогодні вранці в Німеччині. Приємно повідомити, що всі вони негативні, а отже, 21 гравець може спокійно готуватися до матчу зі швейцарцями, який відбудеться 17 листопада".

 
Турнірна таблиця станом на 15 листопада

Деталі: 15 листопада у матчі дивізіону А в Лізі Націй з командою Німеччини збірна України не змогла розраховувати на більшу частину основного складу, які вибули, зокрема, через зараження COVID-19.

Теми: футбол


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