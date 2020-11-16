Олімпіаду-2021 в Токіо таки проведуть, попри COVID-19

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через коронавірус, відбудуться у визначений час, попри пандемію COVID-19 – про це 16 листопада домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію dpa

Пряма мова Баха: "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю".

Деталі: Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".

Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності.

Повідомляється, що МОК планує допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

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