Олімпіаду-2021 в Токіо таки проведуть, попри COVID-19
Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через коронавірус, відбудуться у визначений час, попри пандемію COVID-19 – про це 16 листопада домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію dpa
Пряма мова Баха: "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю".
Деталі: Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".
Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності.
Повідомляється, що МОК планує допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.
Передісторія
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
- Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
- У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.