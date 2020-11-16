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Олімпіаду-2021 в Токіо таки проведуть, попри COVID-19

Понеділок, 16 листопада 2020, 10:07
Фото Getty Images

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через коронавірус, відбудуться у визначений час, попри пандемію COVID-19 – про це 16 листопада домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію dpa

Пряма мова Баха: "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю".

Деталі: Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".

Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності.

Повідомляється, що  МОК планує допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Передісторія

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
  • Пізніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році.
  • У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаЯпоніякоронавірус


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