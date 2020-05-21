Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати у 2021 році – МОК
Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році, заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
Джерело: ВВС
Деталі: Президент МОК сказав, що розуміє, чому перенесені ігри в Токіо-2020 повинні бути скасовані, якщо вони не зможуть відбутися наступного літа.
Місцеві організатори заявили, що не мають резервного плану після перенесення заходу на рік через коронавірусну кризу.
Пряма мова Баха: "Ви не можете назавжди працевлаштувати від 3000 до 5000 людей в оргкомітеті. Не можна, щоб спортсмени опинилися в невизначеності".
Цьому передувало: Голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі заявляв, що відкладена на 2021 рік Олімпіада в Токіо може не відбутися і через рік, якщо пандемію COVID-19 не вдасться подолати до того часу.
Передісторія
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 – попри всі приготування.
- У 1940 році "Олімпіада" в Токіо була скасована через війну.