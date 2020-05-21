Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати у 2021 році – МОК

Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати, якщо вони не відбудуться у 2021 році, заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Джерело: ВВС

Деталі: Президент МОК сказав, що розуміє, чому перенесені ігри в Токіо-2020 повинні бути скасовані, якщо вони не зможуть відбутися наступного літа.

Місцеві організатори заявили, що не мають резервного плану після перенесення заходу на рік через коронавірусну кризу.

Пряма мова Баха: "Ви не можете назавжди працевлаштувати від 3000 до 5000 людей в оргкомітеті. Не можна, щоб спортсмени опинилися в невизначеності".

Цьому передувало: Голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі заявляв, що відкладена на 2021 рік Олімпіада в Токіо може не відбутися і через рік, якщо пандемію COVID-19 не вдасться подолати до того часу.

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