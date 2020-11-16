Рада спробує скасувати карантин на вихідні

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Під моїм керівництвом та керівництвом всіх політичних фракцій і груп була зареєстрована спеціальна постанова № 4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом".

Деталі: Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не можк ігнорувати рішення Кабміну.

Кондратюк також пропонує розглянути на засіданні у вівторок постанову №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів.

За словами представника "Слуги народу" Олександра Корнієнка, вони підтримують розгляд постанов, які стосуються карантину на засіданні 17 листопада, але ще будуть визначатися, як саме голосуватимуть.