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Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Понеділок, 16 листопада 2020, 10:33
Рада спробує скасувати карантин на вихідні

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Під моїм керівництвом та керівництвом всіх політичних фракцій і груп була зареєстрована спеціальна постанова № 4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом".

Деталі: Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не може ігнорувати рішення Кабміну. 

Кондратюк також пропонує розглянути на засіданні у вівторок постанову №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів, щоб бізнес та громадяни змогли підготуватися до змін. 

За словами представника "Слуги народу" Олександра Корнієнка, вони підтримують розгляд постанов, які стосуються карантину на засіданні 17 листопада, але ще будуть визначатися, як саме голосуватимуть.

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Альона Мазуренко

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинВерховна РадаCovid-2019коронавірус
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