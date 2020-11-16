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Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:33

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Під моїм керівництвом та керівництвом всіх політичних фракцій і груп була зареєстрована спеціальна постанова № 4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом".

Деталі: Кондратюк відзначила, що уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. При цьому вона додала, що місцева влада не можк ігнорувати рішення Кабміну. 

Кондратюк також пропонує розглянути на засіданні у вівторок постанову №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів. 

За словами представника "Слуги народу" Олександра Корнієнка, вони підтримують розгляд постанов, які стосуються карантину на засіданні 17 листопада, але ще будуть визначатися, як саме голосуватимуть.

Альона Мазуренко
Теми: карантинВерховна РадаCovid-2019коронавірус


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