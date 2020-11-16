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Степанов: В Ізраїлі карантин вихідного дня збив хвилю COVID на 20%

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:33

В Ізраїлі влітку карантин вихідного дня за три вікенди дозволив знизити на одну п'яту захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу з дому, де перебуває на самоізоляції через коронавірус 

Пряма мова Степанова: "Якщо розривати ланцюг передачі хвороби навіть на ці два дні, ми в змозі будемо тримати ситуацію на тих цифрах, які є, і призупинити ураганне зростання кількості хворих на COVID-19.

Карантин вихідного дня був свого часу запроваджений в Ізраїлі – влітку, коли в них дуже швидко відбулося зростання з 500 до 1600 хворих (на добу). За три тижні запровадження такого карантину вони отримали зниження захворюваності на 20%.

Отже, я прошу з розумінням до цього відноситися. Я впевнений, що якщо ми запровадимо його нормально: в повному обсязі не будуть працювати ті заклади, які не повинні працювати, ми отримаємо відповідний результат".

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019ІзраїльМОЗ


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