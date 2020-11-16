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"Свободівець" перемагає на виборах у Кам'янець-Подільському

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:17
Михайло Посітко

Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.

Джерело: громадянська мережі "Опора"

Деталі: "Опора" оприлюднила фотокопію протоколу міської ТВК, в якому зазначено, що главу Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода" Посітко підтримали 15404 виборця (58,33%).

Його конкурент - директор благодійного фонду "Ми - кам'янчані", самовисуванець Володимир Мельниченко - отримав 11001 голос.

У першому турі виборів мера Кам'янець-Подільського лідирував Мельниченко з відривом від Посітко в 5%.

 

Передісторія:

  • 15 листопада відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Теми: вибориСвобода


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