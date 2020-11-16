У Раду планують покликати Шмигаля, щоб послухати план виходу з карантину

У Верховну Раду планують запросити на вівторок главу уряду Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну, щоб заслухати план виходу урядовців з карантину.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Я пропоную... запросити завтра главу уряду разом з усім складом Кабінету міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину, чи є дійсно план... І найголовніше - який стан виконання постанови Верховної Ради про заходи щодо протидії та поширенню коронавірусу і захисту всіх систем для діяльності країни від негативних наслідків пандемії".

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