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У Раду планують покликати Шмигаля, щоб послухати план виходу з карантину

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:15
У Раду планують покликати Шмигаля, щоб послухати план виходу з карантину

У Верховну Раду планують запросити на вівторок главу уряду Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну, щоб заслухати план виходу урядовців з карантину.

Джерело: засідання погоджувальної ради 16 листопада

Пряма мова т.в.о. глави Верховної Ради Олени Кондратюк: "Я пропоную... запросити завтра главу уряду разом з усім складом Кабінету міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину, чи є дійсно план... І найголовніше - який стан виконання постанови Верховної Ради про заходи щодо протидії та поширенню коронавірусу і захисту всіх систем для діяльності країни від негативних наслідків пандемії".

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаШмигаль коронавірусCovid-2019
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