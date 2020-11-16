Синоптики і рятувальники попереджають про ожеледицю

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про не сприятливі погодні умови.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, вдень 16 листопада та протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць".

Що передувало: На 16 листопада синоптики попереджали про сильний туман. Найближчої доби 17 листопада в Україні буде поширюватися холодне повітря зі сходу.