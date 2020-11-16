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Під час виборів у неділю відверті порушення були на менш як 1 відсотку дільниць

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:30

Порушення та зловживання під час другого туру голосування 15 листопада були подібними до зафіксованих під час виборів 25 жовтня.

Джерело: громадянської мережі "Опора" у Facebook

Пряма мова координаторки організації Ольги Айвазовської: "ОПОРА відзначає, що день повторного голосування на місцевих виборах 15 листопада пройшов організаційно на належному рівні.

Кричущих порушень, які могли б вплинути на результати виборів, громадські спостерігачі не зафіксували. Більшість з виявлених фактів носили типовий характер і не надто відрізнялися від показників, які зафіксували ОПОРА на виборах 25 жовтня 2020 року".

Деталі: В "Опорі" повідомили, що лише на 0,74% виборчих дільниць спостерігалися спроби безпосередньої фальсифікації результатів голосування. Цей показник також співвідноситься з показником 25 жовтня.

Передісторія:

  • 15 листопада відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
  • Станом на 20 годину середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Українська правда
Теми: виборимісцева влада


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