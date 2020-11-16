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У Білорусі продовжують арештовувати журналістів

Понеділок, 16 листопада 2020, 15:39

У Білорусі затриманих журналістів арештовують на терміни до 15 діб.

Джерело: білоруська служба Радіо Свободи

Деталі: Наразі за ґратами залишаються 24 журналіста.

До 15 діб арешту в понеділок засудили затриманого в неділю у Мінську Андрія Рабчика. 13 діб ув’язнення за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів дали редактору відділу спецпроектів порталу Tut.By Марії Яромі.

Її затримали в п’ятницю, 13 листопада, коли в Мінську відбувалися ланцюги солідарності у пам’ять про Романа Бондаренка. На слуханнях Ярома вину не визнала.

Невідомим досі залишається місцезнаходження затриманого в Мінську 15 листопада разом з дружиною кореспондента білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Карнєєва.

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Теми: БілорусьЛукашенкоЗМІ


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