У Білорусі продовжують арештовувати журналістів
Понеділок, 16 листопада 2020, 14:39
У Білорусі затриманих журналістів арештовують на терміни до 15 діб.
Джерело: білоруська служба Радіо Свободи
Деталі: Наразі за ґратами залишаються 24 журналіста.
До 15 діб арешту в понеділок засудили затриманого в неділю у Мінську Андрія Рабчика. 13 діб ув’язнення за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів дали редактору відділу спецпроектів порталу Tut.By Марії Яромі.
Її затримали в п’ятницю, 13 листопада, коли в Мінську відбувалися ланцюги солідарності у пам’ять про Романа Бондаренка. На слуханнях Ярома вину не визнала.
Невідомим досі залишається місцезнаходження затриманого в Мінську 15 листопада разом з дружиною кореспондента білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Карнєєва.
Передісторія:
- У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад тисячу осіб.
- Переважна більшість були затримані в Мінську, зокрема, на "Площі змін", де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.