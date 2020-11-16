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У Білорусі в неділю затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників

Понеділок, 16 листопада 2020, 04:00
У Білорусі в неділю затримали 23 журналістів і 1100 протестувальників

У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад тисячу осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў

Деталі: Станом на 5:00 в списку "Весни" понад 1100 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську, зокрема, на "Площі змін, де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.

Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Мінську, Вітебську, Гродно і Пінську під час висвітлення акцій були затримані журналісти. Всього відомо про 23 затримання.

Що передувало: У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту на "Площі змін" та вулиці Червякова.

Минулої неділі, 8 листопада, у Білорусі також за день затримали більше тисячі протестувальників. 

Теми: БілорусьЛукашенко
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