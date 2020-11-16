Верховний суд Росії ліквідував партію племінника Путіна

Верховний суд Росії ліквідував політичну партію "Народ проти корупції", яку очолював двоюрідний племінник президента Роман Путін.

Джерело: МБХ медіа, Медуза

Деталі: Партія була ліквідована за позовом Мін'юсту РФ. Офіційно причини позову, поданого в кінці вересня, відомство не коментувало.

Раніше ЦВК РФ називав "Народ проти корупції" серед чотирьох партій, які можуть бути ліквідовані через те, що сім років поспіль не брали участь у виборах.

Що передувало: Двоюрідний племінник президента Роман Путін очолив партію "Народ проти корупції" 5 липня 2020 року. Головою і лідером партії його обрали на п'ятирічний термін.

У керівництві партії заявляли, що включення до його складу "успішного підприємця, громадського і політичного діяча" додасть їй "новий імпульс" в реалізації антикорупційної діяльності та соціальних проектів.

Довідково: Роман Путін – син двоюрідного брата президента Ігоря Путіна, який входив до ради директорів АвтоВАЗбанка, Майстер-банку, подільського Промислового ощадного банку та Російського земельного банку (у всіх банків відкликані ліцензії).

У 2017 році ЗМІ повідомляли про незаконне виведення з Росії через Російський земельний банк (РЗБ) і банк "Західний", в тому числі і в період, коли членом ради директорів РЗБ був Ігор Путін, 350 млрд руб.

У 2012 році колишній оперативник ФСБ Роман Путін був призначений радником губернатора Новосибірської області на громадських засадах, але вже в 2013 році був звільнений з цієї посади.

У 2014 році Роман Путін заснував в Лондоні компанію Putin Consulting Ltd, проте незабаром компанія змінила назву і переїхала в Росію.

У 2017 році очолюваний Романом Путіним Російський академічний фонд пропонував обмежити виїзд за кордон деяким категоріям молодих фахівців. З 2013 року Роман Путін очолює опікунську раду Федерації тхеквондо Росії.