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Кандидат від "ЄС" перемагає "слугу" та стає мером в Українці

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:29
Кандидат від ЄС перемагає слугу та стає мером в Українці

Українська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.

Джерело: дані з сайту ЦВК

Деталі: В Українці Обухівського району на Київщині 15 листопада пройшов другий тур виборів обласного голови.

Кандидат "ЄС" Туренко набрав 51,5% підтримки – за нього проголосували 2852 виборці.

Представник "Слуги народу" Оксана Кирилюк набрала 44,24% (2450 голосів).

Передісторія: 15 листопада відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Українська правда

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Теми: Київська областьвибориЄвропейська солідарністьСлуга народу
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