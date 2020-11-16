Президент Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО.

Джерело: сайт президента

Деталі: Пресслужба наголошує, що відео було записане до моменту отримання ним позитивного тесту на COVID-19.

Дослівно: "Організація ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш нищівної війни в історії людства 75 років тому. Її засновники були переконані, що "у свідомості людей потрібно укорінювати ідею захисту миру".

Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО.

Ми мали величезні втрати у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу.

Ми високо цінуємо та підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини. І я сподіваюся, що далі їх буде ще більше.

Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна долучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

Немає сумнівів, ми всі потребуємо ЮНЕСКО – ефективної та відкритої світу організації".

Довідково: ЮНЕСКО створена 4 листопада 1946 року, тобто, 74 роки тому.

Нагадаємо:

Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Він перебуває в ізольоваій палаті лікарні "Феофанія".

Читайте також "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським