Понеділок на Донбасі минув майже без обстрілів – ООС
Вівторок, 17 листопада 2020, 06:44
16 листопада збройні формування РФ один раз відкрили вогонь – у напрямку Гнутового із стрілецької зброї.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Обстріл спостерігався із тимчасово окупованого селища Пікузи.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
Українська правда