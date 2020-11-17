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Понеділок на Донбасі минув майже без обстрілів – ООС

Вівторок, 17 листопада 2020, 07:44

16 листопада збройні формування РФ один раз відкрили вогонь – у напрямку Гнутового із стрілецької зброї. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Обстріл спостерігався із тимчасово окупованого селища Пікузи. 

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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