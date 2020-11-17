Понеділок на Донбасі минув майже без обстрілів – ООС

16 листопада збройні формування РФ один раз відкрили вогонь – у напрямку Гнутового із стрілецької зброї.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Обстріл спостерігався із тимчасово окупованого селища Пікузи.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.