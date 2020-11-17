Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС

16 ноября вооруженные формирования РФ один раз открыли огонь – в направлении Гнутово из стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрел наблюдался с временно оккупированного поселка Пикуза.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.