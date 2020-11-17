Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС

Вторник, 17 ноября 2020, 06:44
Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС

16 ноября вооруженные формирования РФ один раз открыли огонь – в направлении Гнутово из стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрел наблюдался с временно оккупированного поселка Пикуза.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: