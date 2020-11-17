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Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС

Вторник, 17 ноября 2020, 07:44

16 ноября вооруженные формирования РФ один раз открыли огонь – в направлении Гнутово из стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Обстрел наблюдался с временно оккупированного поселка Пикуза.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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