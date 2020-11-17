Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС
Вторник, 17 ноября 2020, 07:44
16 ноября вооруженные формирования РФ один раз открыли огонь – в направлении Гнутово из стрелкового оружия.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Обстрел наблюдался с временно оккупированного поселка Пикуза.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Украинская правда