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Верховна Рада таки попрацює лише один день цього тижня

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:48

Народні депутати підтримали, щоб Верховна Рада з 18 до 20 листопада не працювала сесійно, а відвела ці дні для роботи в комісіях, комісіях, фракціях та групах. 

Джерело: засідання парламенту 

Деталі: 282 народних депутати підтримали внесення змін у календарний план через поширення COVID-19. 

Таким чином, парламент працює сесійно цього тижня лише у вівторок, 17 листопада, а далі переходить "в онлайн".  

У разі необхідності Верховна Рада збереться позачергово.

Теми: Верховна Радакарантин


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