Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховна Рада таки попрацює лише один день цього тижня

Вівторок, 17 листопада 2020, 09:48
Верховна Рада таки попрацює лише один день цього тижня

Народні депутати підтримали, щоб Верховна Рада з 18 до 20 листопада не працювала сесійно, а відвела ці дні для роботи в комісіях, комісіях, фракціях та групах. 

Джерело: засідання парламенту 

Деталі: 282 народних депутати підтримали внесення змін у календарний план через поширення COVID-19. 

Таким чином, парламент працює сесійно цього тижня лише у вівторок, 17 листопада, а далі переходить "в онлайн".  

У разі необхідності Верховна Рада збереться позачергово.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка веде засідання за відсутності хворих на коронавірус спікера та першого віцеспікера, також закликала присутніх депутатів вдягнути правильно маски.

Цьому передувало: На погоджувальній раді 16 листопада Олена Кондратюк запропонувала працювати повний день у сесійній залі у вівторок, а в середу, четвер і п'ятницю – в комітетах. Вона пояснила, що на COVID-19 у парламенті хворіють на цей час 27 народних депутатів і 24 працівники апарату Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: