Верховна Рада таки попрацює лише один день цього тижня

Народні депутати підтримали, щоб Верховна Рада з 18 до 20 листопада не працювала сесійно, а відвела ці дні для роботи в комісіях, комісіях, фракціях та групах.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: 282 народних депутати підтримали внесення змін у календарний план через поширення COVID-19.

Таким чином, парламент працює сесійно цього тижня лише у вівторок, 17 листопада, а далі переходить "в онлайн".

У разі необхідності Верховна Рада збереться позачергово.