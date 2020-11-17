Верховна Рада таки попрацює лише один день цього тижня

Народні депутати підтримали, щоб Верховна Рада з 18 до 20 листопада не працювала сесійно, а відвела ці дні для роботи в комісіях, комісіях, фракціях та групах.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: 282 народних депутати підтримали внесення змін у календарний план через поширення COVID-19.

Таким чином, парламент працює сесійно цього тижня лише у вівторок, 17 листопада, а далі переходить "в онлайн".

У разі необхідності Верховна Рада збереться позачергово.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка веде засідання за відсутності хворих на коронавірус спікера та першого віцеспікера, також закликала присутніх депутатів вдягнути правильно маски.

Цьому передувало: На погоджувальній раді 16 листопада Олена Кондратюк запропонувала працювати повний день у сесійній залі у вівторок, а в середу, четвер і п'ятницю – в комітетах. Вона пояснила, що на COVID-19 у парламенті хворіють на цей час 27 народних депутатів і 24 працівники апарату Верховної Ради.