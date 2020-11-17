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Верховная Рада таки поработает только один день на этой неделе

Вторник, 17 ноября 2020, 09:48
Верховная Рада таки поработает только один день на этой неделе

Народные депутаты поддержали, чтобы Верховная Рада с 18 по 20 ноября не работала сессионно, а отвела эти дни для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Источник: заседание парламента

Детали: 282 народных депутата поддержали внесение изменений в календарный план из-за распространения COVID-19.

Таким образом, парламент работает сессионно на этой неделе только во вторник, 17 ноября, а дальше переходит "в онлайн".

В случае необходимости Верховная Рада соберется внеочередно.

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая ведет заседание в отсутствие больных коронавирусом спикера и первого вице спикера, также призвала присутствующих депутатов надеть правильно маски.

Этому предшествовало: На согласительном совете 16 ноября Елена Кондратюк предложила работать полный день в сессионном зале во вторник, а в среду, четверг и пятницу – в комитетах. Она пояснила, что COVID-19 в парламенте болеют в настоящее время 27 народных депутатов и 24 работника аппарата Верховной Рады.

Темы: Верховная Радакарантин
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