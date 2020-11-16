Верховна Рада через COVID-19 серед парламентарів працюватиме в сесійній залі цього тижня лише у вівторок, а решту днів депутати збиратимуть у комітетах парламенту.

Джерело: заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки спікера парламенту і веде погоджувальну раду

Пряма мова: "У нас зараз непроста ситуація з ковідом і в стінах парламенту: в нас зара 27 хворих народних депутатів, усього перехворіло більше 90 депутатів; зараз хворіє 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють і приймають рішення, – тому ми порадилися з керівниками фракцій і груп і розуміємо, що ми завтра повинні пропрацювати повний сесійний день, а я вношу пропозицію таку, щоб середа, четвер і п'ятниця були в нас роботою в комітетах.

Я дуже прошу і сподіваюся на вашу спільну роботу завтра і цього тижня, в нас дуже багато нагальних питань".