Рада через COVID скасувала 3 дні сесійної роботи
Верховна Рада через COVID-19 серед парламентарів працюватиме в сесійній залі цього тижня лише у вівторок, а решту днів депутати збиратимуть у комітетах парламенту.
Джерело: заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки спікера парламенту і веде погоджувальну раду
Пряма мова: "У нас зараз непроста ситуація з ковідом і в стінах парламенту: в нас зара 27 хворих народних депутатів, усього перехворіло більше 90 депутатів; зараз хворіє 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють і приймають рішення, – тому ми порадилися з керівниками фракцій і груп і розуміємо, що ми завтра повинні пропрацювати повний сесійний день, а я вношу пропозицію таку, щоб середа, четвер і п'ятниця були в нас роботою в комітетах.
Я дуже прошу і сподіваюся на вашу спільну роботу завтра і цього тижня, в нас дуже багато нагальних питань".
Передісторія:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- Також позитивний результат тесту на COVID-19 отримали президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов із суботи 14 листопада теж на самоізоляції через коронавірусну хворобу.