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Рада через COVID попрацює сесійно 1 день цього тижня 

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:11

Верховна Рада через COVID-19 серед парламентарів працюватиме в сесійній залі цього тижня лише у вівторок, а решту днів депутати збиратимуть у комітетах парламенту. 

Джерело: заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки спікера парламенту і веде погоджувальну раду

Пряма мова: "У нас зараз непроста ситуація з ковідом і в стінах парламенту: в нас зара 27 хворих народних депутатів, усього перехворіло більше 90 депутатів; зараз хворіє 24 працівники апарату Верховної Ради, які реально працюють і приймають рішення, – тому ми порадилися з керівниками фракцій і груп і розуміємо, що ми завтра повинні пропрацювати повний сесійний день, а я вношу пропозицію таку, щоб середа, четвер і п'ятниця були в нас роботою в комітетах. 

Я дуже прошу і сподіваюся на вашу спільну роботу завтра і цього тижня, в нас дуже багато нагальних питань".

Олена


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