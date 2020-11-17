У Києві більше тисячі нових хворих на COVID за добу і 14 смертей

​​За добу 16 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1143 нових випадки захворювання на коронавірус, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей".

Деталі: Серед нових хворих 636 жінок віком від 18 до 88 років, 422 чоловіки віком від 18 до 85 років, 43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. Захворіли також 45 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), в Деснянському (155) та у Дніпровському (139) районах.

Станом на 17 листопада у столиці уже 52 тисячі 642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 990 киян. Подолали хворобу 19 126 мешканців Києва, з них 359 людей за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: