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У Києві більше тисячі нових хворих на COVID за добу і 14 смертей

Вівторок, 17 листопада 2020, 10:13
У Києві більше тисячі нових хворих на COVID за добу і 14 смертей
Фото КМДА

​​За добу 16 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1143 нових випадки захворювання на коронавірус, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей".

Деталі: Серед нових хворих 636 жінок віком від 18 до 88 років, 422 чоловіки віком від 18 до 85 років, 43 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. Захворіли також 45 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), в Деснянському (155) та у Дніпровському (139) районах. 

Станом на 17 листопада у столиці уже 52 тисячі 642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 990 киян. Подолали хворобу 19 126 мешканців Києва, з них 359 людей за минулу добу.  

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Передісторія: 

  • За добу 16 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 968 особам, госпіталізували 1 610 осіб, не врятували 159 хворих, а 6 786 пацієнтів одужали. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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