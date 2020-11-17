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Майже 12 тисяч випадків COVID підтвердили за добу в Україні

Вівторок, 17 листопада 2020, 08:22
Коронавірус у регіонах

За добу 16 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 11 968 особам, госпіталізували 1 610 осіб, не врятували 159 хворих, а 6 786 пацієнтів одужали. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та  Запорізькій (734) областях.

Летальних випадків найбільше за добу було у Полтавській і Львівській (по 15) областях, Києві й Житомирській областях (по 14), у Київській, Одеській і Донецькій (по 11), Чернівецькій (9), Івано-Франківській (8)  областях.

У цей понеділок коронавірусну хворобу виявили у 516 дітей та 565 медпрацівників.

 
МОЗ

За минулу добу зробили 67 127 тестувань: методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357. Загалом із березня проведено вже 3 979 421 ПЛР-тестування. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 557 657 осіб, із них одужали 250 983 особи, померли 9 856.

 
УП

Зараз коронавірус в Україні, за офіційними даними, мають 296 818 жителів.

 
УП

Нагадаємо: Антирекорд в Україні був минулої п'ятниці: 13 листопада підтвердили 12 524 нових випадки. Смертельних випадків сталося найбільше за добу 5 листопада – 201.

16 листопада Україна за кількістю нових випадків коронавірусу опинилась на 12 місці серед держав світу, випередивши Францію, де було на 400 випадків менше. Проте якщо в Україні в неділю зафіксували 94 смерті від COVID, то у Франції – 506.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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