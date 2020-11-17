В Киеве более тысячи новых больных COVID в сутки и 14 смертей

За сутки 16 ноября в столице лабораторно подтвердили 1143 новых случая заболевания коронавирусом, 14 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек".

Детали: Среди новых больных 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 43 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет. Заболели также 45 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (164), в Деснянском (155) и в Днепровском (139) районах.

По состоянию на 17 ноября в столице уже 52 642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 990 киевлян. Преодолели болезнь 19 126 жителей Киева, из них 359 человек за прошедшие сутки.

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