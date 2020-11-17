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Під Радою за злісну непокору поліції затримали 50-річного чоловіка

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:58
Громадське

Столичні поліцейські затримали одного з учасників акції протесту за протиправні дії біля Верховної Ради.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Чоловіка доставили до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного".

Деталі: Зранку 17 листопада мітингарі перекрили прохід до парламенту, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували.

Зазначається, що відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору поліцейському та намагався вчинити з правоохоронцями бійку.

Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.

Що передувало: Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП. Поліція Києва повідомила, що через мітинги взяла середмістя столиці під посилену охорону.

Українська правда
Теми: акціїВерховна Радаполіція


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