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Под Радой за злостное неповиновение полиции задержан 50-летний мужчина

Вторник, 17 ноября 2020, 10:58
Под Радой за злостное неповиновение полиции задержан 50-летний мужчина
Громадське

Столичные полицейские задержали одного из участников акции протеста за противоправные действия возле Верховной Рады.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Мужчину доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного".

Детали: Утром 17 ноября митингующие перекрыли проход в парламент, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в административное здание. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали.

Отмечается, что полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент один из участников мероприятия оказал злостное неповиновение полицейскому и пытался затеять с правоохранителями драку.

Сейчас 50-летний правонарушитель, житель Тернопольской области, доставлен в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

Что предшествовало: Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП. Полиция Киева сообщила, что из-за митингов взяла центр столицы под усиленную охрану.

Украинская правда
Темы: акцииВерховная Радаполиция
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