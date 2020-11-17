Суд арештував ще 44 російських літаки, що літали в окупований Крим

Суд наклав арешт іще на 44 літаки російських авіакомпаній, які літали до окупованого Росією Криму.

Джерело: Прокуратура АР Крим і Севастополя в Telegram

Дослівно: "Встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній та скеровано до суду клопотання про накладення арештів на вказані повітряні судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів".

Деталі: У прокуратурі нагадали, що розслідують кримінальні провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

Станом на 17 листопада встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Що було раніше: У жовтні в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрій Ярмак заявив, що російські літаки стали частіше літати до окупованого Криму.

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