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Суд арештував ще 44 російських літаки, що літали в окупований Крим

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:45
Суд арештував ще 44 російських літаки, що літали в окупований Крим
Фото bfmspb.ru

Суд наклав арешт іще на 44 літаки російських авіакомпаній, які літали до окупованого Росією Криму.

Джерело: Прокуратура АР Крим і Севастополя в Telegram

Дослівно: "Встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній та скеровано до суду клопотання про накладення арештів на вказані повітряні судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів".

Деталі: У прокуратурі нагадали, що розслідують кримінальні провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

Станом на 17 листопада встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Що було раніше: У жовтні в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрій Ярмак заявив, що російські літаки стали частіше літати до окупованого Криму. 

Передісторія:

  • З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим, оскільки не може здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху та гарантувати безпеку польотів. Також офіційно припинено функціонування всіх аеропортів у Криму.

Українська правда

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Теми: прокуратураКримРосія
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