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Суд арестовал еще 44 российских самолета, летавших в оккупированный Крым

Вторник, 17 ноября 2020, 11:45
Суд арестовал еще 44 российских самолета, летавших в оккупированный Крым
Фото bfmspb.ru

Суд наложил арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Россией Крым.

Источник: Прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram

Дословно: "Установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов".

Детали: В прокуратуре напомнили, что расследуют уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч. 1 ст.111 УК Украины).

По состоянию на 17 ноября установлено и наложено аресты в общем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Что было раньше: В октябре и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым. 

Предыстория:

  • С марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым, поскольку не может осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения и гарантировать безопасность полетов. Также официально прекращено функционирование всех аэропортов в Крыму.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКрымРосcия
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