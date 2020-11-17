Суд арестовал еще 44 российских самолета, летавших в оккупированный Крым

Суд наложил арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Россией Крым.

Источник: Прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram

Дословно: "Установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов".

Детали: В прокуратуре напомнили, что расследуют уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч. 1 ст.111 УК Украины).

По состоянию на 17 ноября установлено и наложено аресты в общем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Что было раньше: В октябре и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым.

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