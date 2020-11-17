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Тести на COVID ще трьох футболістів збірної України позитивні, вони вже хворіли на коронавірус

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:49
Тести на COVID ще трьох футболістів збірної України позитивні, вони вже хворіли на коронавірус
УАФ

Напередодні матчу зі Швейцарією ПЛР-тест на коронавірус ще трьох гравців збірної України з футболу дав позитивний результат.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного в розташуванні синьо-жовтих напередодні ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Стосовно трьох представників "Шахтаря" — Кривцова, Мораеса та Баштового, — ситуація уточнюється з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент, зазначають у розташуванні синьо-жовтних.

Зазначається, що УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Дослівно: "Очікуючи на остаточне рішення, збірна України виїхала на ранкове тренування, яке розпочалося об 11.00 за європейським часом на полі стадіону клубу FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Півгодини тому почалася матчева нарада. УЄФА сподівається, що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади".

Додатково: Раніше інфіковані Макаренко, Соболь та Різник  перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері. Вирішується питання щодо їхнього повернення додому.

Нагадаємо: В рамках шостого туру Ліги націй збірна України 17-го листопада в Люцерні має зустрітися зі Швейцарією.

Для того, щоб залишитися в елітному дивізіоні, підопічних Шевченка влаштує перемога, нічия, навіть поразка з рахунком більше ніж 2:1, але тільки з перевагою в мінус один мяч.

Українська правда

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Теми: футболCovid-2019коронавірус
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