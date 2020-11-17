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Тесты на COVID еще трех футболистов сборной Украины позитивны, они уже болели коронавирусом

Вторник, 17 ноября 2020, 12:49
УАФ

Накануне матча со Швейцарией ПЦР-тест на коронавирус еще трех игроков сборной Украины по футболу дал положительный результат.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении сине-желтых накануне вечером, положительными оказались четыре теста - игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

В отношении трех представителей "Шахтера" - Кривцова, Мораеса и Баштового, - ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент, отмечают в расположении сине-желтых.

Отмечается, что УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.

Дословно: "В ожидании окончательного решения, сборная Украины выехала на утреннюю тренировку, которая началась в 11.00 по европейскому времени на поле стадиона клуба FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос возможного участия Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местной власти кантона Люцерн.

Полчаса назад началось матчевое совещание. УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей".

Дополнительно: Ранее инфицированные Макаренко, Соболь и Резник находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере. Решается вопрос о их возвращении домой.

Напомним: В рамках шестого тура Лиги наций сборная Украины 17-го ноября в Люцерне должна встретиться со Швейцарией.

Для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, подопечных Шевченко устроит победа, ничья, даже поражение со счетом больше чем 2:1, но только с преимуществом в минус один мяч.

Украинская правда
Темы: футболCovid-2019коронавирус


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