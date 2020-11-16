Швейцарці дозволили підопічним Шевченка потренуватися. Від чого залежатиме доля матчу

Місцева влада Люцерна і організатори матчу Швейцарія - Україна дозволили команді Андрія Шевченка провести тренування на стадіоні Свісспорарена, визначальними для рішення щодо проведення матчу стануть ПЛР-тести, які гравці мають здати увечері.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Тренування має розпочатися у понеділок о 19.00 за київським часом.

При цьому спочатку швейцарці не хотіли навіть пускати гравців збірної України до роздягальні: гравці мали прибути на стадіон уже перевдягненими у тренувальну форму й зі своїми бутсами в руках. Пізніше їм все-таки дозволили скористатися роздягальнею.

У зв'язку з появою нових інфікованих гравців у таборі синьо-жовтих буде проведено додаткові ПЛР-тести, після отримання яких буде ухвалено остаточне рішення щодо проведення матчу.

Спочатку організатори вирішили, що проби в українських футболістів візьмуть за годину до тренування. Однак пізніше стало відомо, що ПЛР-тести футболістів та передматчеву зум-пресконференцію головного тренера національної команди України перенесли до готелю, де розташувалися синьо-жовті.

Дослівно УАФ: "Це означає, що гравці збірної України сьогодні так і не скористаються роздягальнею на стадіоні, а поїдуть після тренування приймати душ до готелю".

Додатково: Троє гравців, викликаних із молодіжної команди — Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, — отримавши негативні результати своїх ранкових досліджень на наявність коронавірусу, уже вилетіли регулярним рейсом із Києва до Цюриха.

Нагадаємо: В рамках шостого туру Ліги націй збірна України 17-го листопада в Люцерні зустрінеться зі Швейцарією.

Для того, щоб залишитися в елітному дивізіоні, в матчі зі Швейцарією підопічних Шевченка влаштує перемога, нічия, навіть поразка з рахунком більше ніж 2:1, але тільки з перевагою в мінус один мяч.

15 листопада у матчі дивізіону А в Лізі націй з командою Німеччини збірна України не змогла розраховувати на більшу частину основного складу, які вибули, зокрема, через зараження COVID-19. Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 1:3, але продемонстрували конкурентну гру.