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В Росії планують позначати окремих кандидатів на виборах як "іноземних агентів"

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:20

Тимчасова комісія Ради Федерації щодо захисту державного суверенітету і протидії втручанню у внутрішні справи РФ пропонує визначити у виборчому законодавстві поняття "кандидат, який виконує функції іноземного агента".

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на слова голови комісії Андрія Клімова

Деталі: Також пропонується ввести поняття "кандидат, афілійований з особою, яка виконує функції іноземного агента".

Клімов пояснив, що це робиться для того, щоб російські виборці на виборах мали більш повне уявлення про те, в чиїх інтересах може в подальшому діяти той чи інший кандидат на виборні посади.

Також комісія запропонувала встановити кримінальну відповідальність для визнаних в Росії іноземними агентами фізосіб і організацій, залучених до адміністративної відповідальності.

Пряма мова Клімова: "(Пропонується – ред.) ввести адміністративну відповідальність за порушення порядку діяльності всіх видів іноземних агентів за відсутність маркування про статус іноземного агента в матеріалах ЗМІ, а також кримінальну відповідальність за невиконання іноземними агентами встановлених законом вимог після залучення їх до адміністративної відповідальності".

Передісторія:

  • В листопаді 2019 року Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.
  • Реєстр іноЗМІ веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.

Теми: Росіявибори


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