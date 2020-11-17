В России планируют отмечать отдельных кандидатов на выборах как "иностранных агентов"
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействия вмешательству во внутренние дела РФ предлагает определить в избирательном законодательстве понятия "кандидат, который выполняет функции иностранного агента".
Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Андрея Климова
Детали: Также предлагается ввести понятие "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Климов пояснил, что это делается для того, чтобы российские избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные должности.
Также комиссия предложила установить уголовную ответственность для признанных в России иностранными агентами физлиц и организаций, привлеченных к административной ответственности.
Прямая речь Климова: "(Предлагается - ред.) ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за невыполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности".
Предыстория:
- В ноябре 2019 Верхняя палата парламента России одобрила законопроект, согласно которому "иностранными агентами" считаются все, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в создании таких материалов.
- Регистрация иноСМИ ведет Минюст России. Кого включать или исключать из реестра, решает Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел.