В России планируют отмечать отдельных кандидатов на выборах как "иностранных агентов"

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействия вмешательству во внутренние дела РФ предлагает определить в избирательном законодательстве понятия "кандидат, который выполняет функции иностранного агента".

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии Андрея Климова

Детали: Также предлагается ввести понятие "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Климов пояснил, что это делается для того, чтобы российские избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные должности.

Также комиссия предложила установить уголовную ответственность для признанных в России иностранными агентами физлиц и организаций, привлеченных к административной ответственности.

Прямая речь Климова: "(Предлагается - ред.) ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за невыполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности".

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