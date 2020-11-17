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Рада змусила Кабмін повідомляти про посилення карантину за тиждень

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:43
Рада змусила Кабмін повідомляти про посилення карантину за тиждень

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів у разі посилення карантину оприлюднювати відповідне рішення за 7 днів до набуття ним чинності, інформувати про заходи підтримки бізнесу та просити Верховну Раду фінансувати їх також за тиждень. 

Джерело: засідання Верховної Ради, законопроєкт №4320

Деталі: 303 народних депутати прийняли в цілому проєкт постанови №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення.

Верховна Рада постановила Кабміну у разі необхідності запровадження на всій території України чи в окремому регіоні певних карантинних заборон:

1) запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених заходів виключно за умови оприлюднення відповідного рішення про це не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії;

2) не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів проінформувати про програми (заходи), що будуть запроваджені (вжиті) для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;

3) не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до Верховної Ради проєкт закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Йдеться про заборону:

- регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

- приймання відвідувачів у кінотеатрах;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

- покидати місця свого проживання для запобігання поширенню COVID-19:

Цьому передувало: Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій неодноразово посилювала адаптивний карантин у регіонах України за 3-4 дні до набуття чинності нових зон епідемічної небезпеки, а 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив загальний карантин із карантином вихідного дня вже з 14 листопада, постанову про що оприлюднив ввечері 12 листопада. 

Верховна Рада хотіла спонукати уряд переглянути запровадження карантину вихідного дня, але голосів забракло.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинCovid-2019коронавірусВерховна РадаКабінет міністрів
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