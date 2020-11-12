Уряд оприлюднив постанову про локдаун вихідного дня

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного дня до 30 листопада.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: У період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада 2020 року забороняється:

робота закладів громадського харчування (крім послуги на виніс), робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, діяльність суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Забороняється діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім кіно- та відеозйомок, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно.

Мають бути закритими також спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Магазинам та іншим компаніям рекомендовано визначити дві години (з 10:00 до 12:00 або в інший час дня) для пріоритетного обслуговування громадян похилого віку та людей з інвалідністю.

Про повний список заборон читайте тут.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.

За офіційною статистикою, 11 листопада в Україні було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 1 509 осіб, померли 198 осіб, одужали – 6 235 осіб. Загальна кількість випадків коронавірусного захворювання перевищила півмільйона.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП