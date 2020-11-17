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Рада заставила Кабмин сообщать об ужесточении карантина за неделю

Вторник, 17 ноября 2020, 13:43
Рада заставила Кабмин сообщать об ужесточении карантина за неделю

Верховная Рада поручила Кабинету министров в случае усиления карантина обнародовать соответствующее решение за 7 дней до вступления в силу, информировать о мерах поддержки бизнеса и просить Верховную Раду финансировать их также за неделю.

Источник: заседание Верховной Рады, законопроект №4320

Детали: 303 народных депутата приняли в целом проект постановление №4320 о своевременном информировании граждан в случае ужесточения противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому ужесточению.

Верховная Рада постановила Кабмину в случае необходимости введения на всей территории Украины или в отдельном регионе определенных карантинных запретов:

1) вводить на соответствующей территории более одного из указанных мероприятий исключительно при условии обнародования соответствующего решения об этом не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия;

2) не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятия), которые будут введены (приняты) для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно;

3) не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий .

Речь идет о запрете:

- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров на автомобильном, железнодорожном транспорте, городском электротранспорте, метрополитене в городском сообщении;

- посещения учебных заведений соискателями образования;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

- приема посетителей в кинотеатрах;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- покидать места своего проживания для предотвращения распространения COVID-19:

Этому предшествовало: Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям неоднократно усиливала адаптивный карантин в регионах Украины за 3-4 дня до вступления в силу новых зон эпидемической опасности, а 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел общий карантин с карантином выходного дня уже с 14 ноября, постановление о чем обнародовал вечером 12 ноября.

Верховная Рада хотела побудить правительство пересмотреть введение карантина выходного дня, но голосов не хватило.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинCovid-2019коронавирусВерховная РадаКабинет министров
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