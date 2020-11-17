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Посол ЄС нагадав Україні про зобов'язання через три тижні після рішення КСУ

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:47

Глава представництва ЄС в Україні закликав українську владу, зокрема, парламент, до дій, для того, щоб українські зобов’язання перед ЄС були виконанні після рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це європейський дипломат сказав під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у Києві в вівторок.

Дипломат нагадав, що Україна отримала безвіз з ЄС, оскільки свого часу належно виконала свої зобов’язання. 

"Вірус не дає нам змоги найкраще скористатися безвізовим режимом, але він є величезним досягненням… Він є ознакою того, що ЄС виконує свої зобов’язання", - сказав дипломат.

Він також нагадав, що з 2014 року Євросоюз мобілізував на підтримку України 15 млрд євро.

У контексті цього Маасікас заявив, що вже пройшло три тижні з моменту рішення Конституційного суду, який викликав застереження з боку міжнародних партнерів України.

"Деякі з зобов’язань України були поставлені під питання Конституційним судом. Тепер обрані лідери України, і це залежить більше від парламенту, мають подивитись в очі викликам і робити все необхідне, щоб відновлювати і декларації про доходи, і правову визначеність навколо НАБУ, щоб в цілому українські зобов’язання були виконані", - заявив посол Євросоюзу. 

"Реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею з боку політичного лідерства", - додав він.

Нагадаємо, у ЄС сподіваються, що Верховна рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ раніше розкритикував Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Теми: ЄСКС


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