Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу
Вівторок, 17 листопада 2020, 13:53
Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул вирішив знятися з другого туру виборів мера міста.
Джерело: відеозвернення Вілкула
Пряма мова: "Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я на жаль, не ставав молодшим... Здоров'я, на жаль, почало підводити. Усвідомлюючи величезну відповідальність перед жителями Кривого Рогу, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів".
Деталі: Він заявив, що у другому турі виборів підтримує кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у першому турі став третім.
Друге місце посів кандидат від "Слуги Народу" Дмитро Шевчик.
Вілкул набрав найбільшу кількість голосів виборців у першому турі 25 жовтня.
Відомо, що 71-річного Вілкула госпіталізували 13 листопада.
Нагадаємо:
- Вілкул займає пост мера Кривого Рогу уже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом (5 і 6-те скликання за списком "Партії регіонів", 8-ме скликання за списком "Опозиційного блоку").
- Молодший-Вілкул у 2010 році очолив Дніпропетровську облдержадміністрацію, у тому ж році його батька Юрія обрали мером Кривого Рогу.
Українська правда