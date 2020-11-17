Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:53
Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул вирішив знятися з другого туру виборів мера міста.

Джерело: відеозвернення Вілкула

Пряма мова: "Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я на жаль, не ставав молодшим... Здоров'я, на жаль, почало підводити. Усвідомлюючи величезну відповідальність перед жителями Кривого Рогу, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів".

Деталі: Він заявив, що у другому турі виборів підтримує кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у першому турі став третім.

Друге місце посів кандидат від "Слуги Народу" Дмитро Шевчик.

Вілкул набрав найбільшу кількість голосів виборців у першому турі 25 жовтня. 

Відомо, що 71-річного Вілкула госпіталізували 13 листопада.

Нагадаємо: 

  • Вілкул займає пост мера Кривого Рогу уже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом (5 і 6-те скликання за списком "Партії регіонів", 8-ме скликання за списком "Опозиційного блоку").
  • Молодший-Вілкул у 2010 році очолив Дніпропетровську облдержадміністрацію, у тому ж році його батька Юрія обрали мером Кривого Рогу.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ВілкулКривий Рігвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Вілкул
У Кривому Розі прогриміли вибухи – Вілкул
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: