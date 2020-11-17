Вілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул вирішив знятися з другого туру виборів мера міста.

Джерело: відеозвернення Вілкула

Пряма мова: "Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я на жаль, не ставав молодшим... Здоров'я, на жаль, почало підводити. Усвідомлюючи величезну відповідальність перед жителями Кривого Рогу, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів".

Деталі: Він заявив, що у другому турі виборів підтримує кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у першому турі став третім.

Друге місце посів кандидат від "Слуги Народу" Дмитро Шевчик.

Вілкул набрав найбільшу кількість голосів виборців у першому турі 25 жовтня.

Другий тур місцевих виборів у Кривому Розі відбудеться 22 листопада.

Відомо, що 71-річного Вілкула госпіталізували 13 листопада.

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