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Брата Каськіва знову заочно заарештували

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:33
Брата Каськіва знову заочно заарештували
Фото НАБУ

Вищий антикорупційний суд арештував заочно рідного брата ексголови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва – Олександра.

Джерело: рішення ВАКС від 10 листопада

Деталі: Каськіва підозрюють у тому, що у 2011-2014 роках він у змові з іншими особами організував заволодіння 259,2 млн. гривень Держінвестпроєкту.

Гроші перерахували на рахунки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності TOB "Торговий дім "Борисфен" та TOB "Боржава резорт", а потім перевели на рахунки підконтрольних підприємств – нерезидентів: "Korsk Enterprises Ltd", "Talemba Holdings Limited", "Septemero Holdings Limited" та "Glenshaw limited" (Республіка Кіпр).

Ці майже 260 млн грн. виділялися на національні проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія – 2022".

В ухвалі зазначається, що підозрюваний "є братом колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами".   

Згідно з ухвалою суду, у 2015 році Каськів виїхав за кордон та перебуває з того часу за межами України, його місцезнаходження на даний час не встановлене.

У зв’язку з цим Каськіва у 2018 році оголосили в розшук, а 10 червня 2020 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.

У рішенні відзначається, що ухвала слідчого судді ВАКС 25 серпня про запобіжний захід для Каськіва у вигляді тримання під вартою 18 вересня була скасована в апеляції у зв’язку з тим, що клопотання про обрання запобіжного заходу детектив подав у зупиненому досудовому розслідуванні, а це є порушенням КПК.

Що було раніше: Колишній очільник Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов від "Опозиційної платформи – За життя" до Закарпатської обласної ради.

Українська правда

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Теми: КаськівНАБУАнтикорупційний суд
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