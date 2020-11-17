Вищий антикорупційний суд арештував заочно рідного брата ексголови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва – Олександра.

Джерело: рішення ВАКС від 10 листопада

Деталі: Каськіва підозрюють у тому, що у 2011-2014 роках він у змові з іншими особами організував заволодіння 259,2 млн. гривень Держінвестпроєкту.

Гроші перерахували на рахунки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності TOB "Торговий дім "Борисфен" та TOB "Боржава резорт", а потім перевели на рахунки підконтрольних підприємств – нерезидентів: "Korsk Enterprises Ltd", "Talemba Holdings Limited", "Septemero Holdings Limited" та "Glenshaw limited" (Республіка Кіпр).

Ці майже 260 млн грн. виділялися на національні проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія – 2022".

В ухвалі зазначається, що підозрюваний "є братом колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами".

Згідно з ухвалою суду, у 2015 році Каськів виїхав за кордон та перебуває з того часу за межами України, його місцезнаходження на даний час не встановлене.

У зв’язку з цим Каськіва у 2018 році оголосили в розшук, а 10 червня 2020 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.

Оскільки термін дії попередньої ухвали скінчився, то старший детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання Каськіву нового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.