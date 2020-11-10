Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

Колишній очільник Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов від "Опозиційної платформи – За життя" до Закарпатської обласної ради.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Каськів проходить шостим номером від ОПЗЖ. Він отримав 481 голос від виборців.

Згідно з даними ЦВК, Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.

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Нагадаємо:

У червні 2015 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що при керівництві Каськівим Держінвестпроектом Україна втратила два мільярди гривень.

У березні 2016 року Каськіва оголосили у розшук.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

18 серпня 2016 року ексгенпрокурор Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.

12 вересня того року Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $600 тисяч – він вніс заставу і вийшов на свободу 30 вересня 2016 року. Також екс-чиновник подав клопотання про політичний притулок.

У березні 2017 року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.