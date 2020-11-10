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Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

Вівторок, 10 листопада 2020, 17:53
Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

Колишній очільник Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов від "Опозиційної платформи – За життя" до Закарпатської обласної ради.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Каськів проходить шостим номером від ОПЗЖ. Він отримав 481 голос від виборців.

Згідно з даними ЦВК, Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.

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Нагадаємо: У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі й він є лижним інструктором.

Також Каськів був координатором громадської компанії "ПОРА", члени якої брали активну участь у Помаранчевій революції. Саме він заявляв про те, що ПОРА з 24 листопада 2004 року розпочинає безстроковий загальнонаціональний студентський страйк та вимагає оприлюднити чесні результати виборів президента України. 

У червні 2015 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що при керівництві Каськівим Держінвестпроектом Україна втратила два мільярди гривень.

Українська правда

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Теми: КаськівЦВКЗакарпаття
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