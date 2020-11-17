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Брата Каськива снова заочно арестовали

Вторник, 17 ноября 2020, 15:33
Фото НАБУ

Высший антикоррупционный суд арестовал заочно родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива – Александра.

Источник: решение ВАКС от 10 ноября

Детали: Каськива подозревают в том, что в 2011-2014 годах он в сговоре с другими лицами организовал завладение 259,2 млн грн. Госинвестпроекта.

Деньги перечислили на счета подконтрольных фирм с признаками фиктивности TOB "Торговый дом "Борисфен" и TOB "Боржава резорт", а затем перевели на счета подконтрольных предприятий – нерезидентов: "Korsk Enterprises Ltd", "Talemba Holdings Limited", "Septemero Holdings Limited" и "Glenshaw limited" (Республика Кипр).

Эти почти 260 млн грн. выделялись на национальные проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда – 2022".

В постановлении отмечается, что подозреваемый "является братом бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами".

Согласно постановлению суда, в 2015 году Каськив уехал за границу и находится с тех пор за пределами Украины, его местонахождение в настоящее время не установлено.

В связи с этим Каськива в 2018 году объявили в розыск, а 10 июня 2020 года ВАКС заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В решении отмечается, что постановление следственного судьи ВАКС от 25 августа о мере пресечения для Каськива в виде содержания под стражей 18 сентября было отменено в апелляции в связи с тем, что ходатайство об избрании меры пресечения детектив подал в остановленном досудебном расследовании, а это является нарушением УПК.

Что было раньше: Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Закарпатский областной совет.

Украинская правда
Темы: КаськивНАБУАнтикоррупционный суд


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