Посол США: агресія РФ і корупція – головні виклики України на шляху в НАТО

На шляху України до Північноатлантичного альянсу є дві основні проблеми – російська агресія та внутрішня корупція.

Як повідомляє кореспондент "Європейська правда", про це заявила Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у Києві.

"Перед Україною стоять два виклики в євроатлантичній інтеграції: перше це – агресія Росії на кількох фронтах, втому числі анексія Криму, агресія на Донбасі та дезінформацією. Другий виклик – боротьба з корупцією. І обидва виклики є вагомими", - сказала Квін.

Вона застерегла від того, що судова реформа може відкотитися назад, а також наголосила на подальшому впливі олігархів на суди.

"Ми також бачимо, що з боку союзників Росіє в Україні є спроба підірвати про європейський наратив із заявами про нібито зовнішнє втручання в українські справи. Цей наратив є неправдивим, тому що він перевертає все з ніг на голову. Західні партнери підтримують Україну", - сказала Квін.

Дипломатка нагадала, що президент Володимир Зеленський обіцяв завершити судову реформу і якщо Україна зробить це, то стане на рівень європейських країн.