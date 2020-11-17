Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол США: агрессия РФ и коррупция – главные вызовы Украины на пути в НАТО

Вторник, 17 ноября 2020, 16:18
Фото с Twitter ЕП

На пути Украины в Североатлантический альянс есть две основные проблемы – российская агрессия и внутренняя коррупция.

Как сообщает корреспондент "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" в Киеве.

"Перед Украиной стоят два вызова в евроатлантической интеграции: первый это – агрессия Крыму на нескольких фронтах, в том числе аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформацией. Второй вызов – борьба с коррупцией. И оба вызовы – весомы", – сказала Квин.

Она предостерегла от того, что судебная реформа может откатиться назад, а также отметила дальнейшее влияние олигархов на суды.

"Мы также видим, что со стороны союзников России в Украине есть попытки подорвать европейский нарратив с заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела. Этот нарратив является ложным, так как он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину", - сказала Квин.

Дипломатка напомнила, что президент Владимир Зеленский обещал завершить судебную реформу и если Украина сделает это, то станет на уровень европейских стран.

Темы: СШАНАТОУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоУ Рады протесты и столкновения: активисты пытаются прорваться в парламент

Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Матч сборной Украины со Швейцарией отменен - УАФ

видеоВилкул снялся с выборов мэра Кривого Рога

Рада провалила голосование против карантина выходного дня

Тесты на COVID еще трех футболистов сборной Украины позитивны, они уже болели коронавирусом

Все новости...
США
Байден призвал Трампа сотрудничать, чтобы американцы скорее получили вакцину
В Джорджии, где пересчитывают результаты вручную, нашли 2600 "потерянных" голосов
Конгресс принял антидопинговый "акт Родченкова"
Последние новости
17:46
Боевики стреляли из гранатомета возле Новотроицкого
17:45
Апелляционный суд возмутился нападкам после отмены ареста Януковичу
17:26
В Думу внесли законопроект об обнулении сроков Путина
17:21
Спор на $3,5 млрд: новые инвесторы "Мотор Сич" сообщили, кто будет представлять их интересы
17:00
видеоУ Рады протесты и столкновения: активисты пытаются прорваться в парламент
16:59
"Укравтодор" профинансировал дорожных работ более чем на 81%
16:40
Лукашенко приказал "зачистить" Минск
16:18
Посол США: агрессия РФ и коррупция – главные вызовы Украины на пути в НАТО
16:17
"Провалы руководства" - в Минэнерго отреагировали на обвинения по "Энергоатому"
16:17
Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом
Все новости...