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Посол США: агрессия РФ и коррупция – главные вызовы Украины на пути в НАТО

Вторник, 17 ноября 2020, 15:18
Посол США: агрессия РФ и коррупция – главные вызовы Украины на пути в НАТО
Фото с Twitter ЕП

На пути Украины в Североатлантический альянс есть две основные проблемы – российская агрессия и внутренняя коррупция.

Как сообщает корреспондент "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" в Киеве.

"Перед Украиной стоят два вызова в евроатлантической интеграции: первый это – агрессия России на нескольких фронтах, в том числе аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформацией. Второй вызов – борьба с коррупцией. И оба вызовы – весомы", – сказала Квин.

Она предостерегла от того, что судебная реформа может откатиться назад, а также отметила дальнейшее влияние олигархов на суды.

"Мы также видим, что со стороны союзников России в Украине есть попытки подорвать европейский нарратив с заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела. Этот нарратив является ложным, так как он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину", - сказала Квин.

Дипломатка напомнила, что президент Владимир Зеленский обещал завершить судебную реформу и если Украина сделает это, то станет на уровень европейских стран.

Темы: СШАНАТОУкраина
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