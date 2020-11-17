Біля Ради протести і сутички: активісти намагаються прорватись в парламент

Біля будівлі Верховної Ради протестують ФОПи, вони намагаються прорватися до парламенту.

Джерело: пресслужба поліції Києва, "Укрінформ"

Дослівно: "Учасники масових заходів почали ламати паркан аби пройти на охоронювану територію.

Правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок.

Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється".

Деталі: Відзначається, що учасники акції прорвали кордон і намагаються потрапити до будівлі Верховної Ради.

Так, відбуваються сутички активістів, які мітингують за відтермінування запровадження РРО для ФОПів, із поліцією.

Поліцейські повідомили, що діям кожного учасника, які "вдалися до провокацій та вчинення правопорушень буде надана правова оцінка".

Учасників заходу та їх організаторів закликали "припинити вчиняти протиправні дії".

Поліцейські попередили, що у межах своїх повноважень присікатимуть "будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності".

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