Біля Ради протести і сутички: активісти намагаються прорватись в парламент
Біля будівлі Верховної Ради протестують ФОПи, вони намагаються прорватися до парламенту.
Джерело: пресслужба поліції Києва, "Укрінформ"
Дослівно: "Учасники масових заходів почали ламати паркан аби пройти на охоронювану територію.
Правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок.
Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється".
Деталі: Відзначається, що учасники акції прорвали кордон і намагаються потрапити до будівлі Верховної Ради.
Так, відбуваються сутички активістів, які мітингують за відтермінування запровадження РРО для ФОПів, із поліцією.
Поліцейські повідомили, що діям кожного учасника, які "вдалися до провокацій та вчинення правопорушень буде надана правова оцінка".
Учасників заходу та їх організаторів закликали "припинити вчиняти протиправні дії".
Поліцейські попередили, що у межах своїх повноважень присікатимуть "будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності".
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Нагадаємо:
- Рада не законопроєкт №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.
- Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.
- Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.
- Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.
- З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.
- Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, станеобов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.