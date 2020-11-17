У Рады протесты и столкновения: активисты пытаются прорваться в парламент

Возле здания Верховной Рады протестуют представители ФЛП, они пытаются прорваться в парламент.

Источник: пресс-служба полиции Киева, "Укринформ"

Дословно: "Участники массовых мероприятий начали ломать забор чтобы пройти на охраняемую территорию.

Правоохранители на месте происшествия проводят профилактически разъяснительную работу с гражданами и призывают участников мероприятий не прибегать к провокациям и прекратить нарушать общественный порядок.

Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется".

Детали: Отмечается, что участники акции прорвали границу и пытаются попасть в здание Верховной Рады.

Так, происходят столкновения активистов, митингующих за отсрочку введения РРО для ФЛП, с полицией.

Полицейские сообщили, что действиям каждого участника, "прибегли к провокациям и совершение правонарушений будет дана правовая оценка".

Участников мероприятия и их организаторов призвали "прекратить совершать противоправные действия".

Полицейские предупредили, что в пределах своих полномочий пресекать "любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности".

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Напомним: