У Рады протесты и столкновения: активисты пытаются прорваться в парламент
Возле здания Верховной Рады протестуют представители ФЛП, они пытаются прорваться в парламент.
Источник: пресс-служба полиции Киева, "Укринформ"
Дословно: "Участники массовых мероприятий начали ломать забор чтобы пройти на охраняемую территорию.
Правоохранители на месте происшествия проводят профилактически разъяснительную работу с гражданами и призывают участников мероприятий не прибегать к провокациям и прекратить нарушать общественный порядок.
Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется".
Детали: Отмечается, что участники акции прорвали границу и пытаются попасть в здание Верховной Рады.
Так, происходят столкновения активистов, митингующих за отсрочку введения РРО для ФЛП, с полицией.
Полицейские сообщили, что действиям каждого участника, "прибегли к провокациям и совершение правонарушений будет дана правовая оценка".
Участников мероприятия и их организаторов призвали "прекратить совершать противоправные действия".
Полицейские предупредили, что в пределах своих полномочий пресекать "любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности".
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Напомним:
- Рада не приняла законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
- Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.
- Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекту об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП, не охватывать рисковые группы.
- Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.
- С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
- Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.