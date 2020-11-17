Бойовики стріляли з гранатомета біля Новотроїцького
Вівторок, 17 листопада 2020, 17:46
Упродовж доби 17 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.
ООС запевняє, що загрози життю українським захисникам не було, тому й вогонь у відповідь не відкривали.
За добу сили ООС розмінували 11 гектарів землі та передали на знищення майже півсотні вибухонебезпечних предметів.
Українська правда