Бойовики стріляли з гранатомета біля Новотроїцького

Упродовж доби 17 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

ООС запевняє, що загрози життю українським захисникам не було, тому й вогонь у відповідь не відкривали.

За добу сили ООС розмінували 11 гектарів землі та передали на знищення майже півсотні вибухонебезпечних предметів.