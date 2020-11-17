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Бойовики стріляли з гранатомета біля Новотроїцького

Вівторок, 17 листопада 2020, 16:46
Бойовики стріляли з гранатомета біля Новотроїцького

Упродовж доби 17 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

ООС запевняє, що загрози життю українським захисникам не було, тому й вогонь у відповідь не відкривали.

За добу сили ООС розмінували 11 гектарів землі та передали на знищення майже півсотні вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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