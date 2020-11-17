Боевики обстреливали из гранатомета возле Новотроицкого
Вторник, 17 ноября 2020, 17:46
В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.
За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение около полсотни взрывоопасных предметов.
Украинская правда