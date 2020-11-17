В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.

За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение около полсотни взрывоопасных предметов.