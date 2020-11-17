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Боевики обстреливали из гранатомета возле Новотроицкого

Вторник, 17 ноября 2020, 17:46

В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.

За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение около полсотни взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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