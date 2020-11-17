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Апеляційний суд обурився нападкам після скасування арешту Януковичу

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:45

Київський апеляційний суд вважає безпідставними звинувачення на свою адресу у тому, що суд сприяє уникненню колишнім президентом Віктором Януковичем кримінальної відповідальності.

Джерело: Повідомлення суду

Деталі: В суді заявили, що 16 листопада частково задовольнили апеляційні скарги захисту Януковича щодо його заочного арешту і озвучили лише резолютивну частину судового рішення.

Проголошення повного тексту ухвали із зазначенням мотивів призначено на 20 листопада 2020 року о 10 год. 00 хв. До того часу суд попросив утриматися від оцінки його мотивів.

Дослівно: "Разом з тим, вважаємо беззмістовними звинувачення у тому, що Київський апеляційний суд сприяє уникненню колишнім президентом України кримінальної відповідальності, зважаючи на нещодавнє рішення Київського апеляційного суду, яким залишено без змін вирок Оболонського районного суду міста Києва про визнання Януковича В.Ф винуватим у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів, за які останньому призначено покарання за сукупністю злочинів у виді реального позбавлення волі".

"Київський апеляційний суд, поважаючи право кожного на свободу висловлювань, вважає неприпустимим поширення недостовірної інформації, що створює негативне враження про діяльність суду та маніпулює суспільною думкою, штучно загострюючи ситуацію навколо справ, які мають суспільне значення".

Передісторія:

  • 16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.
  • Суд вказав на "чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри".

Теми: судЯнуковичарешт


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