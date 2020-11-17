Апелляционный суд возмутился нападкам после отмены ареста Януковичу

Киевский апелляционный суд считает безосновательными обвинения в свой адрес в том, что суд способствует избежанию бывшим президентом Виктором Януковичем уголовной ответственности.

Источник: Сообщение суда

Детали: В суде заявили, что 16 ноября частично удовлетворили апелляционные жалобы защиты Януковича относительно его заочного ареста и озвучили только резолютивную часть судебного решения.

Провозглашение полного текста постановления с указанием мотивов назначено на 20 ноября 2020 в 10 час. 00 мин. К тому времени суд попросил воздержаться от оценки его мотивов.

Дословно: "Считаем бессмысленными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд способствует избежанию бывшим президентом Украины уголовной ответственности, несмотря на недавнее решение Киевского апелляционного суда, которым оставлено без изменений приговор Оболонского районного суда города Киева о признании Януковича В.Ф. виноватым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые последнему назначено наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы".

"Киевский апелляционный суд, уважая право каждого на свободу слова, считает недопустимым распространение недостоверной информации, что создает негативное впечатление о деятельности суда и манипулирует общественным мнением, искусственно обостряя ситуацию вокруг дел, имеющих общественное значение".

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