Разумков: "В деякій мірі, я вже президент"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пожартував, що в деякій мірі є президентом.

Джерело: інтерв’ю Разумкова німецькому виданню "Welt"

Пряма мова Разумкова: "Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Україна має великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитись на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях.

Українською, моя посада - Голова парламенту, німецькою - президент парламенту. Отже, принаймні в деякій мірі, я вже президент".

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