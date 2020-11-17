Разумков: "В некоторой степени, я уже президент"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил, что в некоторой степени является президентом.

Источник: интервью Разумкова немецкому изданию "Welt"

Прямая речь Разумкова: "Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. У Украины большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях.

По украински, моя должность – Глава парламента, по немецки - президент парламента. В итоге, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент".

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