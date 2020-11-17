Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разумков: "В некоторой степени, я уже президент"

Вторник, 17 ноября 2020, 18:38

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил, что в некоторой степени является президентом.

Источник: интервью Разумкова немецкому изданию "Welt"

Прямая речь Разумкова: "Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. У Украины большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях.

По украински, моя должность – Глава парламента, по немецки - президент парламента. В итоге, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент".

Читайте также: "Корона на вырост". Способен ли Разумков стать преемником Зеленского

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Верховная Рада
У Рады протесты и столкновения: активисты пытаются прорваться в парламент
Рада не отсрочила кассовые аппараты для "ФОПов"
Рада заставила Кабмин сообщать об ужесточении карантина за неделю
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!